Mientras el Gobierno nacional busca impulsar el crédito hipotecario y adjudicó en las últimas horas $200.000 millones en una nueva licitación con fondos de la Anses, el mercado inmobiliario bonaerense mostró un octubre con números negativos y en lo que va del año la venta de propiedades retrocedió 8,6%.

Durante el mes pasado se registraron 13.296 compraventas de inmuebles en la provincia de Buenos Aires, según el relevamiento mensual que realiza el Colegio de Escribanos.

La cifra representó un descenso interanual del 13% respecto a las 15.321 operaciones concretadas en el mismo mes de 2025. Si se compara con septiembre, se registró una suba de 3 puntos.

Con estas cifras, los primeros diez meses del año mostraron 105.712 operaciones, un 8,6% menos que en el mismo período de 2025, cuando las ventas fueron 115.657 en todo el territorio.

“Los números de octubre muestran una leve recuperación respecto de septiembre. Es un dato positivo, aunque todavía estamos lejos de los niveles de actividad registrados el año pasado”, reconoció el presidente del Colegio, Guillermo Longhi.

El crédito hipotecario en la mira

Respecto a las hipotecas, durante octubre se firmaron 1.961 actos, lo que representó una fuerte caída de 25% con respecto a 2025, cuando las operaciones habían sido 2.600.

Sin embargo, si la comparación es con septiembre, se detectó un alza de 8 puntos.

En tanto, si se toman los primeros diez meses del año, las compras por medio de hipotecas fueron 13.776, lo que marca un retroceso de 30,2% con respecto al mismo período del año pasado.

“La evolución del mercado sigue dependiendo de factores centrales como el acceso al crédito, la estabilidad de las condiciones económicas y la confianza de quienes buscan concretar una operación inmobiliaria”, agregó Longhi.

(Con información de DIB)