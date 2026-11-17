La Municipalidad de La Plata inauguró este sábado la segunda edición de la Semana de la Música con Traigo un pueblo en mi voz – Celebrando a Mercedes Sosa, un espectáculo que reunió a destacados artistas nacionales para rendir homenaje a una de las figuras más importantes del folclore argentino.



La presentación se desarrolló en las escalinatas de la Catedral de la Inmaculada Concepción, donde Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Ligia Piro, Chango Spasiuk, Emiliano Brancciari y Milena Salamanca ofrecieron sus interpretaciones bajo la dirección musical de Popi Spatocco.



El espectáculo contó con la presencia del intendente Julio Alak y puso en valor el legado artístico y cultural de Mercedes Sosa a través de una propuesta que combinó diferentes voces, géneros y estilos musicales.



En esta oportunidad, la presentación estuvo acompañada por un mapping de la cantante proyectado sobre la fachada de la Catedral, que sumó una impactante puesta visual al homenaje.



La actividad marcó el comienzo de la Semana de la Música, una iniciativa impulsada por la gestión del intendente Julio Alak que se extenderá hasta el domingo 22 de noviembre con propuestas de folclore, rock, tango, jazz y música clásica en distintos espacios de la ciudad.



Las actividades continuarán este domingo en el Camping Municipal con «Posta Querandíes», un gran festival del folclore que contará con la participación de reconocidos artistas nacionales y locales.