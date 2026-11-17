Los Correcaminos de Tres Arroyos tuvieron una sobresaliente actuación en la 53ª edición de Tandilia, una de las carreras más tradicionales e importantes del calendario atlético argentino, que reunió a cerca de 2.000 participantes.

La delegación local fue protagonista en la modalidad de postas, donde consiguió dos importantes victorias al quedarse con el primer puesto de la clasificación general tanto en hombres como en mujeres.

En la categoría masculina, el equipo estuvo integrado por Federico Cabello, Ayrton Sanguinetti, Diego Maureli y Rodrigo Alanis. Cada uno recorrió poco menos de 3 kilómetros para completar los 11.111 metros del circuito. La formación tresarroyense registró un tiempo de 36 minutos y 18 segundos, superando por 12 segundos a la posta local, que finalizó en 36’30».

Las mujeres también tuvieron una actuación destacada. El equipo conformado por Mía Rodríguez, de apenas 12 años, Natalia Dupuy, Marianela Taboada y Yanina López se quedó con el triunfo al completar el recorrido en 46 minutos y 1 segundo.

En la competencia individual también hubo motivos para celebrar. Ulises Sanguinetti se quedó con el primer puesto en la categoría de 46 a 50 años, con un registro de 37’11», que además le permitió ubicarse en el 11° puesto de la clasificación general.

Su actuación adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta el nivel de la competencia, que contó con más de 20 atletas de élite y una clasificación muy ajustada: entre el tercer y el undécimo puesto hubo menos de un minuto de diferencia.

También participaron otros representantes locales. Kevin Pereyra completó el recorrido en 44’55», ubicándose 35° en su categoría y 81° en la general.

Por su parte, Juan Rossi registró un tiempo de 49’35», que lo posicionó 24° en su categoría y 161° en la clasificación general.

Tandilia es reconocida por ser una de las pruebas más exigentes del atletismo argentino sobre asfalto. Sus tradicionales lomas, las altas temperaturas que suelen acompañar la jornada y el horario de largada, establecido habitualmente a las 18, le otorgan características particulares que convierten al recorrido en un verdadero desafío para los corredores.

En ese contexto, Los Correcaminos volvieron a demostrar el gran nivel del atletismo tresarroyense, con dos triunfos colectivos y excelentes resultados individuales en una de las competencias más emblemáticas del país.