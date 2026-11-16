El fútbol tresarroyense tiene un nuevo campeón y la historia quedó escrita: Club Sportivo Olimpo consiguió el primer título de Primera División de su historia, luego de derrotar por 2 a 0 a Villa del Parque en el partido revancha de la gran final.

En un encuentro que comenzó con mucha intensidad, Villa del Parque tuvo un mejor manejo de pelota durante buena parte del primer tiempo, con Bautista Ozcariz como uno de sus principales generadores de juego. Incluso, el conjunto del Bosque estuvo cerca de abrir el marcador con un tiro libre del propio Ozcariz que terminó estrellándose en el travesaño.

Olimpo respondió con algunas aproximaciones de Santa Cruz, pero cuando parecía que la primera etapa se cerraba sin goles, apareció Gálabert con una gran asistencia para que Santa Cruz marcara el 1 a 0 en el último minuto.

Ese gol significó un duro golpe para Villa, que no consiguió recuperarse anímicamente. En el complemento, el equipo del Bosque recurrió al pelotazo y perdió claridad, mientras Olimpo comenzó a manejar los tiempos del partido.

Cuando se cumplía la media hora del segundo tiempo llegó la jugada que terminó de sentenciar la historia. Olimpo construyó una gran acción colectiva, moviendo la pelota de derecha a izquierda y viceversa, hasta encontrar nuevamente a Santa Cruz, quien conectó de cabeza para establecer el 2 a 0 definitivo.

Con el resultado asegurado, el Aurinegro comenzó a disfrutar de una consagración histórica. Tras el pitazo final se realizó la ceremonia de premiación, con la entrega de medallas a los subcampeones y campeones.

Finalmente, el presidente de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol le entregó al capitán Cristian San Martín la copa correspondiente al campeón oficial 2026.

La celebración continuó en el centro de Tres Arroyos, donde Olimpo festejó un logro inolvidable: su primera estrella en el fútbol mayor de la Liga Regional Tresarroyense.

El torneo llegó a su fin y el fútbol de Primera División ya tiene nuevo dueño: Olimpo, el campeón histórico.