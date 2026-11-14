Se disputaron tres de los cuatro encuentros de ida del torneo Oficial RVD 75 Aniversario. Los equipos locales consiguieron victorias y este domingo se completará la jornada con Alumni y Club de Pelota.

Comenzaron a disputarse los cuartos de final del torneo de Primera División Oficial RVD 75 Aniversario, organizado por la Asociación Tresarroyense de Básquetbol, con tres encuentros que dejaron victorias para los equipos locales.

En Tres Arroyos, Costa Sud derrotó a Quilmes por 66 a 63 en un partido muy parejo, que tuvo un comienzo favorable al Cervecero. Quilmes se llevó el primer cuarto por un contundente 20 a 3, pero el Oriverde reaccionó y logró revertir la tendencia del juego.

El segundo parcial fue para Costa Sud por 24 a 16, mientras que el tercero terminó igualado en 15. En el último período, el conjunto local consiguió una ventaja de dos puntos que le permitió cerrar el encuentro a su favor.

Nicolás Lofiego, bien acompañado por Nate Gordon, fue uno de los destacados del ganador. Por el lado de Quilmes sobresalió Marcos FranSsen, con el aporte goleador de Franco Bayugar.

Por su parte, Huracán se impuso en el estadio Mario J. Pérez ante Argentinos Juniors por 75 a 63. El Globo construyó su victoria a partir de un buen trabajo en los tres primeros cuartos, con parciales de 20-19, 16-11 y 24-15. En el último segmento, Argentinos descontó con un parcial de 18-15.

Ulises Otero fue la gran figura del conjunto albo, con 12 rebotes, además de aportes en robos y asistencias. También se destacaron Ignacio Iraola, con 22 puntos, y Gerardo Guzmán, con 16.

En Argentinos Juniors, Tomás Frappiccini y Joaquín Onzari fueron los máximos anotadores, con 15 puntos cada uno, mientras que Felipe Taraborelli aportó 11 rebotes.

En Necochea, Huracán de esa ciudad venció a Club de Pelota por 88 a 56, aunque el desarrollo fue más equilibrado durante la primera mitad de lo que finalmente reflejó el resultado.

El local se quedó con los cuatro parciales: 19-13 y 19-12 en la primera mitad, y 26-18 y 24-13 en el complemento, donde consiguió establecer la diferencia definitiva.

Agustin Aprera, con 25 puntos, fue el jugador más valioso del conjunto necochense, acompañado por Brian Milobara, quien aportó 22 unidades. En Club de Pelota se destacaron Kevin de la Vega, con 12 puntos, y Alexis Rodríguez, con 11.

Se completa la jornada

La programación de los partidos de ida de los cuartos de final se completará este domingo, desde las 20 horas, en Orense, donde Alumni recibirá a Club de Pelota.

Las revanchas comenzarán a disputarse el próximo lunes, en el marco de una instancia que definirá a los semifinalistas del certamen.