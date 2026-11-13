El encuentro combinará una recorrida por ensayos de variedades y tecnología de cultivo con exposiciones de especialistas sobre cuestiones centrales de la campaña 2026/27. La actividad técnica es gratuita, con

inscripción previa.

Productores, asesores, especialistas y representantes de empresas de la cadena

cebadera volverán a encontrarse en Orense, partido de Tres Arroyos, el próximo

martes 17 de noviembre, desde las 9:00, para participar de la 8ª Jornada de Cebada

Cervecera.

El encuentro permitirá acceder a información técnica de primera mano sobre el

comportamiento del cultivo, las tecnologías disponibles y las perspectivas comerciales,

en una etapa de la campaña en la que las condiciones sanitarias, el clima y la calidad

del grano adquieren especial relevancia.

Un trabajo de varios meses que podrá observarse a campo

Uno de los principales atractivos de la Jornada será la recorrida por las parcelas

demostrativas del establecimiento «El Sureño», donde desde mediados de año se

desarrolla un trabajo de seguimiento y evaluación de variedades y estrategias de

manejo.

En esta edición se podrán observar 525 parcelas demostrativas, con 16 variedades

de cebada sembradas en tres fechas diferentes. Los ensayos incluyen

comparaciones con y sin fungicidas y reguladores de crecimiento, además de

tratamientos biológicos, de protección y de nutrición.

La actividad permitirá comparar el comportamiento de los materiales y las distintas

tecnologías aplicadas en condiciones productivas reales, compartir observaciones con

los responsables técnicos y conocer de cerca el trabajo realizado durante la campaña.

Esta iniciativa, desarrollada con el acompañamiento de empresas del sector, busca

generar y compartir información independiente sobre variedades, sanidad, nutrición y

alternativas de manejo, que posteriormente se complementa con la publicación de los

resultados de los ensayos.

Especialistas para analizar los desafíos de la campaña

El programa incluirá la participación del Dr. Marcelo Carmona, profesor titular de

Fitopatología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y

especialista en el manejo de enfermedades de los cultivos.

Su exposición estará dedicada a las enfermedades que afectan a la cebada, una

problemática particularmente relevante en la campaña actual por las condiciones de

humedad y la presencia de enfermedades como ramularia y mancha en red.

Por la tarde, se presentará un sistema de alerta de brotado en cebada, a cargo del Dr.

Roberto Benech-Arnold y Maximiliano Ortiz. El tema adquiere importancia ante el

riesgo que pueden representar las precipitaciones próximas a la cosecha para la

calidad comercial e industrial del grano.

El cierre estará a cargo del Lic. Iván Ullmann, quien analizará el mercado de cebada,

su situación actual y las perspectivas comerciales en el contexto nacional e

internacional.

De esta manera, la Jornada permitirá integrar información sobre producción, sanidad,

calidad y mercados, aportando elementos para interpretar el desarrollo de la presente

campaña y sus perspectivas.

Actividad gratuita con inscripción previa

La 8ª Jornada de Cebada Cervecera comenzará a las 9:00 en el Campo «El

Sureño», con la recorrida de parcelas y la exposición de Marcelo Carmona.

Posteriormente, las actividades continuarán en el Club Danés de Orense, donde

tendrá lugar el tradicional almuerzo a beneficio del Club Alumni y, por la tarde, las

restantes disertaciones.

Las actividades técnicas son gratuitas, pero requieren inscripción previa online, que

debe realizarse completando el formulario disponible en:

https://cebadacervecera.com.ar/jornadacebada/

En ese mismo sitio se encuentra publicado el programa y la información para

participar.

Acerca de Cebada Cervecera

Cebada Cervecera es una iniciativa dedicada desde 2018 a generar y difundir

información sobre producción, variedades, tecnologías y mercados de cebada.

Desde 2019 organiza anualmente la Jornada de Cebada en Orense, con el objetivo de

promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre los distintos actores de

la cadena.