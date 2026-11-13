El encuentro combinará una recorrida por ensayos de variedades y tecnología de cultivo con exposiciones de especialistas sobre cuestiones centrales de la campaña 2026/27. La actividad técnica es gratuita, con
inscripción previa.
Productores, asesores, especialistas y representantes de empresas de la cadena
cebadera volverán a encontrarse en Orense, partido de Tres Arroyos, el próximo
martes 17 de noviembre, desde las 9:00, para participar de la 8ª Jornada de Cebada
Cervecera.
El encuentro permitirá acceder a información técnica de primera mano sobre el
comportamiento del cultivo, las tecnologías disponibles y las perspectivas comerciales,
en una etapa de la campaña en la que las condiciones sanitarias, el clima y la calidad
del grano adquieren especial relevancia.
Un trabajo de varios meses que podrá observarse a campo
Uno de los principales atractivos de la Jornada será la recorrida por las parcelas
demostrativas del establecimiento «El Sureño», donde desde mediados de año se
desarrolla un trabajo de seguimiento y evaluación de variedades y estrategias de
manejo.
En esta edición se podrán observar 525 parcelas demostrativas, con 16 variedades
de cebada sembradas en tres fechas diferentes. Los ensayos incluyen
comparaciones con y sin fungicidas y reguladores de crecimiento, además de
tratamientos biológicos, de protección y de nutrición.
La actividad permitirá comparar el comportamiento de los materiales y las distintas
tecnologías aplicadas en condiciones productivas reales, compartir observaciones con
los responsables técnicos y conocer de cerca el trabajo realizado durante la campaña.
Esta iniciativa, desarrollada con el acompañamiento de empresas del sector, busca
generar y compartir información independiente sobre variedades, sanidad, nutrición y
alternativas de manejo, que posteriormente se complementa con la publicación de los
resultados de los ensayos.
Especialistas para analizar los desafíos de la campaña
El programa incluirá la participación del Dr. Marcelo Carmona, profesor titular de
Fitopatología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y
especialista en el manejo de enfermedades de los cultivos.
Su exposición estará dedicada a las enfermedades que afectan a la cebada, una
problemática particularmente relevante en la campaña actual por las condiciones de
humedad y la presencia de enfermedades como ramularia y mancha en red.
Por la tarde, se presentará un sistema de alerta de brotado en cebada, a cargo del Dr.
Roberto Benech-Arnold y Maximiliano Ortiz. El tema adquiere importancia ante el
riesgo que pueden representar las precipitaciones próximas a la cosecha para la
calidad comercial e industrial del grano.
El cierre estará a cargo del Lic. Iván Ullmann, quien analizará el mercado de cebada,
su situación actual y las perspectivas comerciales en el contexto nacional e
internacional.
De esta manera, la Jornada permitirá integrar información sobre producción, sanidad,
calidad y mercados, aportando elementos para interpretar el desarrollo de la presente
campaña y sus perspectivas.
Actividad gratuita con inscripción previa
La 8ª Jornada de Cebada Cervecera comenzará a las 9:00 en el Campo «El
Sureño», con la recorrida de parcelas y la exposición de Marcelo Carmona.
Posteriormente, las actividades continuarán en el Club Danés de Orense, donde
tendrá lugar el tradicional almuerzo a beneficio del Club Alumni y, por la tarde, las
restantes disertaciones.
Las actividades técnicas son gratuitas, pero requieren inscripción previa online, que
debe realizarse completando el formulario disponible en:
https://cebadacervecera.com.ar/jornadacebada/
En ese mismo sitio se encuentra publicado el programa y la información para
participar.
Acerca de Cebada Cervecera
Cebada Cervecera es una iniciativa dedicada desde 2018 a generar y difundir
información sobre producción, variedades, tecnologías y mercados de cebada.
Desde 2019 organiza anualmente la Jornada de Cebada en Orense, con el objetivo de
promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre los distintos actores de
la cadena.