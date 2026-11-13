La ganadería argentina atraviesa una etapa clave en la que confluyen una alta demanda global de alimentos y excelentes perspectivas en el comercio internacional. En el marco del 5° Congreso Federal Ganadero llevado a cabo en Rosario, funcionarios y especialistas coincidieron en que el sector se encuentra ante una oportunidad única que exige previsibilidad y un fuerte compromiso institucional para no desaprovechar su potencial.

Durante el evento organizado por el Rosgan, las autoridades resaltaron que el dinamismo actual de la actividad no responde al azar, sino al esfuerzo inversor sostenido de los productores. En este sentido, se advirtió que los ciclos biológicos propios de la ganadería demandan procesos de consolidación de mediano y largo plazo, por lo que resulta fundamental que el Estado respalde la producción con herramientas financieras adecuadas y medidas estructurales que reduzcan las barreras burocráticas.

Asimismo, se puso el foco en las nuevas exigencias de los mercados internacionales, donde la trazabilidad y la producción sustentable se han convertido en requisitos indispensables. En sintonía con las tendencias globales, se remarcó la importancia de certificar procesos productivos amigables con el ambiente y libres de deforestación, consolidando plataformas tecnológicas que garanticen transparencia y fortalezcan la posición de la carne argentina en el mundo.

Fuente: Infocampo