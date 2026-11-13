La presión ejercida desde el Poder Ejecutivo para agilizar el tratamiento de la reforma política dejó al descubierto las profundas diferencias estratégicas que persisten entre la Casa Rosada y Patricia Bullrich. Mientras los armadores del oficialismo confían en reunir las voluntades necesarias para avanzar con la iniciativa, desde el entorno de la senadora nacional alertan sobre la escasez de consensos y evalúan alternativas para desmarcarse de una posible derrota parlamentaria.

El punto de inflexión se acentuó tras las declaraciones públicas en las que referentes del oficialismo confirmaron la intención de incluir el proyecto —que contempla la eliminación de las PASO— entre las prioridades legislativas de fin de año, fijando plazos exigentes para su aprobación en la Cámara alta. Sin embargo, en las conversaciones previas con los negociadores del Gobierno, la jefa del bloque libertario ya había manifestado sus reparos respecto a la falta de números asegurados y la complejidad de articular acuerdos con los sectores dialoguistas, que a su vez condicionan su apoyo a la inclusión de iniciativas como Ficha Limpia.

En los pasillos legislativos interpretan este escenario como una pulseada por el liderazgo de la estrategia parlamentaria y por la definición de responsabilidades políticas. Ante el temor de que la premura oficialista derive en un fracaso que se le intente endilgar, la funcionaria analiza emitir una postura pública para delimitar responsabilidades y dejar en claro los límites de su gestión en la búsqueda de los consensos. Esta rispidez se enmarca en un contexto de desgaste interno y crecientes tensiones en torno a la dinámica de trabajo y las expectativas de proyección política de cara al futuro.

Fuente: Infobae