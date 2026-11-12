El oficialismo retomó las negociaciones parlamentarias con los bloques aliados en la Cámara de Diputados con el objetivo de alcanzar los consensos necesarios que le permitan avanzar con el proyecto de ley de Presupuesto 2027. Tras una pausa marcada por la agenda institucional y los debates sectoriales, La Libertad Avanza convocó a una serie de encuentros clave para responder a los planteos de modificaciones exigidos por el PRO, la UCR, el MID y distintas fuerzas provinciales.

La meta del Poder Ejecutivo es lograr la firma del dictamen de comisión para poder llevar la denominada «ley de leyes» al recinto de sesiones el próximo 18 o 25 de noviembre, antes de que finalice el período ordinario. Sin embargo, el camino hacia la aprobación no está exento de tensiones. Los sectores dialoguistas, cuyos votos resultan indispensables para construir mayorías, mantienen sus reparos respecto al manejo de los recursos públicos y reclaman cambios sustanciales en el texto original elaborado por el Ministerio de Economía.

Entre los principales puntos de conflicto figuran la distribución de fondos coparticipables y los recursos destinados a las provincias, además de las partidas destinadas al financiamiento de las universidades nacionales y la atención de personas con discapacidad —temas que cobraron especial sensibilidad política en el Parlamento—. Desde los bloques opositores dialoguistas advierten que la falta de respuestas concretas sobre estos ejes dificulta la firma del respaldo definitivo a la iniciativa oficial.

Por su parte, los operadores políticos de La Libertad Avanza intensifican las tratativas en el Congreso para intentar acercar posiciones, descartando flexibilizar el núcleo del ajuste fiscal pero abiertos a discutir reasignaciones específicas. La definición de estas horas será determinante para saber si el oficialismo consigue los respaldos necesarios o si, por el contrario, el escenario se encamina hacia la prórroga del presupuesto vigente.

Fuente: Todo Noticias (TN)

Fotografía: Cámara de Diputados