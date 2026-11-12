El panorama legislativo y político sumó un nuevo capítulo de alta tensión este miércoles, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, metió presión sobre el Senado y confía en que la Cámara alta logre avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el transcurso de las próximas dos semanas.

En declaraciones públicas, el titular de la Cámara baja insistió en que la Argentina «no necesita PASO» y cuestionó fuertemente el financiamiento estatal destinado a sostener las disputas internas de los partidos políticos, recordando que el mecanismo ya había sido dejado de lado transitoriamente en comicios anteriores.

Sin embargo, el destino inmediato de la iniciativa electoral quedó atado a la compleja dinámica del Senado, donde las conversaciones y los acuerdos dependen en gran medida del liderazgo político de la exministra Patricia Bullrich y de su bloque. En las últimas semanas, los cortocircuitos entre la funcionaria y sectores de la Casa Rosada se han profundizado, abriendo interrogantes sobre la cohesión interna y la viabilidad de los acuerdos necesarios para aprobar los proyectos prioritarios del oficialismo.

Menem estimó que, tras una eventual media sanción en el Senado, el proyecto recalará rápidamente en Diputados, donde el oficialismo evaluaría contar con los números suficientes para darle sanción definitiva antes de que concluya el año parlamentario. Pese a las expectativas del sector libertario, el tablero político permanece en máxima alerta ante las repercusiones que esta discusión genera en el vínculo con los aliados estratégicos y el futuro del armado de cara a los próximos procesos electorales.

Fuente: Infobae

Fotografía: Archivo / Télam