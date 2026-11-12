La histórica visita del papa León XIV a la Argentina generó un fenómeno de movilización sin precedentes que revitalizó el sector turístico nacional. Las ceremonias y convocatorias encabezadas por el Pontífice atrajeron a millones de fieles y visitantes tanto del interior del país como del exterior, transformando el mapa de la actividad económica durante un fin de semana marcado por un profundo fervor religioso y un alto nivel de ocupación en plazas clave.

De acuerdo con un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el impacto del acontecimiento tuvo un alcance federal, aunque con resultados heterogéneos según la región. Mientras que los destinos directamente vinculados a las celebraciones y los puntos turísticos tradicionales operaron al límite de su capacidad, otras zonas mostraron un desempeño más moderado. La Ciudad de Buenos Aires se posicionó como uno de los grandes epicentros económicos, al registrar un movimiento financiero superior a los US$ 88 millones.

En tanto, el flujo de peregrinos se hizo sentir con intensidad en los principales santuarios y centros de fe. En Luján, la ocupación hotelera superó con holgura el 90%, al tiempo que en la provincia de Córdoba los niveles de alojamiento rondaron el 60%, consolidando un importante repunte para la industria hotelera y gastronómica local. Asimismo, localidades de la Costa Atlántica y el interior de la provincia de Buenos Aires experimentaron un dinamismo inusual para esta época del año gracias a la llegada masiva de viajeros.

Si bien las cifras definitivas del impacto económico global en el interior del país continúan procesándose, las entidades del sector coinciden en que la presencia del Pontífice funcionó como un potente motor para amortiguar la estacionalidad, inyectando recursos frescos en las economías regionales y ratificando el peso estratégico del turismo religioso en la economía nacional.

Fuente: A24

Fotografía: Reuters