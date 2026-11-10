Los precios internacionales del crudo registraron este martes un retroceso significativo al perforar la barrera de los 90 dólares por barril, alcanzando niveles que no se registraban desde finales del mes de agosto. La tendencia bajista responde a una distensión en las tensiones geopolíticas y a las señales de desescalada en Oriente Medio, factores que contribuyeron a desinflar la prima de riesgo acumulada en las últimas semanas.

El Brent, que operaba en valores cercanos a los 118 dólares a finales de octubre, profundizó su corrección y cotiza por debajo del umbral de los 90 dólares, arrastrando consigo a la cotización del WTI estadounidense. Los analistas del sector energético señalan que el mercado comenzó a ponderar un escenario de menor probabilidad de bloqueos o interrupciones severas en las rutas de suministro globales, aunque advierten que la volatilidad continuará condicionada por los movimientos diplomáticos de las potencias internacionales.

Fuente: Todo Noticias (TN)

Fotografía: EFE