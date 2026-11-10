La crisis institucional sin precedentes que atraviesa Paraguay sumó un nuevo y drástico capítulo este fin de semana, cuando el destituido presidente Santiago Peña compareció ante un equipo de fiscales para prestar declaración indagatoria. La citación judicial se produce horas después de que el Senado lo encontrara culpable de mal desempeño en un juicio político relámpago y de que el Ministerio Público ordenara su inmediata detención.

El terremoto político estalló a raíz de la debacle y quiebra de Ueno Bank, una entidad de crédito digital que administraba recursos de millones de clientes y fondos públicos, cuya intervención dejó al descubierto millonarios perjuicios económicos, colocaciones irregulares y la presunta utilización de estructuras societarias vinculadas al entorno del exjefe de Estado. Tras perder el respaldo político y enfrentar protestas masivas de ahorristas indignados, Peña fue removido del cargo, lo que truncó además su posibilidad de acogerse al beneficio constitucional de la senaduría vitalicia y sus consiguientes fueros.

Durante su comparecencia asistido por sus abogados defensores, el exmandatario buscó refutar los cargos de lesión de confianza, administración en provecho propio y tráfico de influencias que le imputa la fiscalía especializada. En tanto, las investigaciones continúan avanzando sobre una veintena de imputados y directivos del sector financiero, mientras el flamante presidente Pedro Alliana asumió las riendas del Ejecutivo con el desafío inmediato de pacificar las calles y garantizar la restitución de los depósitos afectados.

Fuente: Telefe Noticias

Fotografía: EFE / Archivo