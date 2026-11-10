En el marco de la histórica visita del papa León XIV al país —la primera de un Sumo Pontífice en casi cuatro años—, los representantes del sector agropecuario tuvieron una activa participación en la agenda oficial. La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias formó parte del Encuentro del Mundo del Trabajo llevado a cabo en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde referentes gremiales, sociales y empresariales dialogaron con el Sumo Pontífice.

Tras la audiencia, desde el sector rural emitieron un comunicado en el que destacaron la centralidad que el Papa otorgó a la actividad en su primer discurso y reafirmaron su rol como motor fundamental de la economía nacional. “Acompañamos y hacemos propio su mensaje de fraternidad, diálogo y encuentro”, señalaron los dirigentes ruralistas, al tiempo que subrayaron la convicción de que los productores argentinos poseen un rol clave en el desarrollo socioeconómico.

En esa línea, las entidades manifestaron que el sector tiene «mucho para aportar a la construcción de una sociedad más justa, solidaria y con oportunidades para todos», ratificando su compromiso institucional de trabajar de manera conjunta por un futuro basado en el respeto mutuo, el entendimiento institucional y el progreso federal.

Fuente: Infocampo

Fotografía: Prensa Mesa de Enlace