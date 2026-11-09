En el marco de su llegada al país, el papa León XIV pronunció un discurso inaugural que dejó múltiples lecturas políticas y sociales, destacándose de manera particular el espacio que le otorgó al sector agropecuario y a la identidad federal de la Argentina. Ante la presencia de las máximas autoridades nacionales, gobernadores y dirigentes, el máximo representante de la Iglesia Católica puso en valor el esfuerzo de quienes trabajan la tierra.

Durante su mensaje, el Sumo Pontífice remarcó el inmenso potencial productivo de la nación y vinculó el desarrollo regional con la provisión de alimentos, energía y conocimiento, señalando la importancia de una economía orientada al servicio de las personas. Asimismo, en un tono cercano a las costumbres locales, el discurso incluyó referencias culturales arraigadas en la idiosincrasia del interior productivo, como el mate y pasajes vinculados al Martín Fierro, conectando directamente con el sentir de las comunidades rurales.

Hacia el cierre de su intervención, el Papa evocó la figura de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina y figura de profundo significado para las familias y los trabajadores de los campos de todo el país, dejando un mensaje de bendición y unidad para el pueblo argentino.

Fuente: Infocampo

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