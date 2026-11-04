El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) oficializó un aumento del 5% en la Prestación por Desempleo destinada a los trabajadores del sector agropecuario. Con esta actualización, ratificada por el Cuerpo Directivo del organismo, el monto máximo de la prestación se elevó a $420.000, mientras que el piso mínimo quedó establecido en $210.000.

La disposición busca recomponer el valor real de la cobertura frente a la contingencia de la pérdida del empleo en las familias rurales. Desde la conducción del organismo señalaron que la actualización no solo procura preservar el poder adquisitivo del beneficio, sino también otorgar previsibilidad y acompañamiento integral durante el período de inactividad laboral.

El beneficio contempla una serie de prestaciones complementarias que van más allá del auxilio económico directo:

Cobertura asistencial: Mantenimiento del servicio médico-asistencial para el titular y su grupo familiar primario.

Asignaciones y seguros: Liquidación de asignaciones familiares correspondientes y cobertura por seguro de sepelio.

Formación y empleo: Acceso a programas de capacitación laboral para reinsertarse en la actividad, complementado con el reciente lanzamiento del Programa de Empleo Rural (PER), un servicio gratuito para conectar empresas del sector con trabajadores registrados.

Asimismo, la normativa contempla esquemas diferenciados de acuerdo con la ubicación geográfica de los beneficiarios. Para las personas residentes en las provincias de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se aplicará un adicional del 20% sobre el monto base por zona desfavorable, en tanto que para Neuquén y Río Negro el plus será del 10%.

Los trabajadores que necesiten gestionar el beneficio pueden iniciar el trámite de forma digital a través de la plataforma WhatsApp Pampa (11 2279-0400), o bien concurrir de manera presencial a las delegaciones, agencias y Bocas de Entrega y Recepción (BER) distribuidas en todo el territorio nacional.

Fuente: RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores)

Fotografía: Gentileza RENATRE