El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) oficializó la puesta en marcha de un Plan Especial de Facilidades de Pago orientado a empleadores del sector que regularicen relaciones laborales en el marco del programa Promoción del Empleo Registrado (PER), establecido por la Ley 27.802. La medida fue formalizada a través de la Resolución 100/2026 publicada en el Boletín Oficial y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

El nuevo régimen permite financiar las deudas correspondientes a contribuciones al RENATRE e intereses resarcitorios generados por los trabajadores regularizados. El esquema contempla un plan de hasta 12 cuotas mensuales con una tasa de financiación del 1,5% mensual, aplicando quitas graduadas sobre los intereses: del 50% para cancelaciones en uno a tres pagos; del 40% para planes de cuatro a seis cuotas; y del 30% para aquellos convenios que se extiendan de siete a doce cuotas. Asimismo, se estableció que para los productores afectados por situación de emergencia o desastre agropecuario debidamente acreditados, la financiación podrá alcanzar de manera excepcional hasta un máximo de 24 cuotas.

Para acceder al beneficio, los empleadores deberán haber regularizado la totalidad de las relaciones laborales no registradas que hayan sido detectadas en sus establecimientos durante los procedimientos de fiscalización del organismo. En contraposición, el régimen excluye taxativamente a quienes registren denuncias vigentes por presunta explotación laboral, trata de personas o trabajo infantil, a quienes mantengan personal sin registrar —excepto que hayan regularizado la totalidad de las infracciones anteriores— y a quienes tengan cuotas vencidas en planes de pago previos.

El trámite de adhesión puede gestionarse de forma presencial en la Sede Central del organismo o en sus delegaciones regionales, como así también a través de sus líneas telefónicas (0800-777-7366) o vía correo electrónico (recaudaciones@renatre.org.ar). Desde el RENATRE remarcaron que esta iniciativa busca incentivar la formalización del empleo en el campo y facilitar el cumplimiento de las obligaciones de la seguridad social rural en todo el territorio nacional.

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina / Gacetilla de prensa oficial RENATRE.

Fotografía: Archivo institucional / RENATRE.