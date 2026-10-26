El escenario político en la región comienza a reconfigurarse tras la confirmación del nuevo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, un proceso electoral que, más allá de las tensiones políticas y las denuncias cruzadas, abre un capítulo clave para las relaciones comerciales con la Argentina. En el centro de este intercambio bilateral se posiciona con fuerza el sector agroindustrial, particularmente el mercado del trigo, donde el gigante sudamericano —histórico socio y principal comprador del cereal argentino— se encamina hacia un hito histórico en su nivel de importaciones.

De acuerdo con las proyecciones para el próximo ciclo, la demanda brasileña de trigo argentino podría alcanzar cifras sin precedentes. Este salto en los requerimientos del vecino país responde fundamentalmente a factores productivos internos: Brasil encadena dos campañas consecutivas con mermas significativas en su producción del cereal, lo que obliga a su industria molinera a depender en mayor medida del abastecimiento externo.

Frente a este panorama, las estimaciones del sector prevén que las compras de trigo argentino hacia el mercado brasileño se elevendrán de manera notable, marcando un inusual incremento que consolida a la Argentina como el pilar estratégico indiscutible para la seguridad alimentaria y el suministro industrial de su principal socio comercial del Mercosur. Mientras la dinámica política comienza a transicionar hacia esta nueva etapa de gestión en Brasilia, los operadores del mercado cerealero ya evalúan el impacto positivo que esta demanda extraordinaria tendrá sobre las cadenas de valor y el ingreso de divisas para el complejo agroexportador nacional.

Fuente: Infocampo

Fotografía: Archivo Infocampo