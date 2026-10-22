Más de 70 alumnos de las escuelas agrarias de Cascallares y de la ENET N° 1 de Tres Arroyos participaron del Sunset Ganadero organizado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), que se desarrolló el 15 de octubre en el predio de la Sociedad Rural de Coronel Pringles.

La delegación tresarroyense viajó con el acompañamiento de profesores y de Horacio Mazzola, representante del área institucional de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, entidad que facilitó la participación de los estudiantes de las Escuelas Agrarias N° 1 y 2 de Cascallares y de la escuela técnica local.

Bajo el lema “Carne Argentina: entre la Inteligencia Artificial y la Inteligencia Natural”, el encuentro convocó a más de 300 estudiantes de escuelas secundarias y agrotécnicas, junto con jóvenes productores de la región. A pesar del frío, la propuesta combinó formación, intercambio de experiencias y actividades prácticas vinculadas con la producción ganadera, la nutrición y el valor económico y cultural de la carne vacuna.

El presidente de la Sociedad Rural de Coronel Pringles, Luis De Caso, destacó la convocatoria y el interés de los jóvenes por las distintas exposiciones. “Me parece muy buena la idea de que los jóvenes que están terminando las escuelas secundarias, tanto agrícolas y agropecuarias como de otro tipo, puedan acercarse al tema de la carne y del trabajo”, expresó.

Además, valoró la atención de los participantes durante las charlas y consideró que la experiencia permitió acercarlos a una actividad fundamental para la economía argentina.

Por su parte, Horacio Salaverri, consejero del IPCVA, remarcó la importancia de que las nuevas generaciones comprendan el valor de la carne como producto y su inserción en los mercados internacionales. “Lo que queremos demostrar a los jóvenes que recién están empezando es que, cuando comercialicen su animal, sepan que no solo comercializan un animal, sino que comercializan carne. Y el mundo ahora necesita proteína animal”, sostuvo.

En esa línea, definió a la carne argentina como un producto que representa al país en el mundo y destacó la necesidad de cuidar y fortalecer su posicionamiento internacional.

Eugenia Brusca, integrante del equipo de comunicación del IPCVA, también puso el foco en la importancia de generar espacios de formación e intercambio entre las distintas generaciones. Según explicó, estas iniciativas buscan fortalecer el conocimiento sobre la cadena de ganados y carnes y mostrar su relevancia tanto para el mercado interno como para el internacional.

La propuesta incluyó, además de contenidos vinculados con la producción, temas relacionados con la nutrición, el deporte, la salud, la tecnología, el arraigo y las oportunidades de desarrollo que ofrece el sector.

Uno de los momentos que más interés despertó fue la demostración de desposte en vivo, en la que los estudiantes pudieron observar cómo se obtiene cada corte de carne vacuna y conocer sus características y posibilidades gastronómicas.

“Intentamos despostar un cuarto del animal y les mostramos los diferentes cortes que uno puede sacar y, además, en qué se puede cocinar cada uno de ellos”, explicó Brusca.

Entre las piezas presentadas se destacó la arañita, un corte sabroso y todavía poco conocido por muchos consumidores. También se abordó la revalorización de cortes tradicionales, como la entraña y el osobuco, que han ganado espacio en la gastronomía y en distintos mercados internacionales.

En el caso del osobuco, se explicó cómo un corte históricamente asociado al puchero hoy encuentra nuevas alternativas de preparación y despierta interés en mercados como el chino. También se mencionó la picaña, conocida en Argentina como tapa de cuadril, cuya valorización estuvo impulsada por la demanda brasileña.

La actividad permitió mostrar que detrás de cada corte existe una cadena que integra producción, conocimiento, industria, comercialización y gastronomía, aspectos fundamentales para comprender el recorrido de la carne desde el campo hasta la mesa.

El cierre del Sunset Ganadero combinó música en vivo con un espectáculo de fuegos, durante el cual se prepararon ojo de bife, picaña y costillares a la llama.

De esta manera, el IPCVA continúa impulsando encuentros destinados a acercar a los jóvenes a la actividad ganadera, difundir las oportunidades que ofrece el sector y fortalecer el vínculo entre productores, industria y consumidores. Para los estudiantes de Tres Arroyos y la región, la jornada representó una oportunidad de aprendizaje directo sobre una de las principales cadenas productivas del país.