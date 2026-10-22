En el marco de las acciones orientadas a la memoria y los derechos humanos, referentes de la Red por la Identidad local anunciaron una nutrida agenda de propuestas abiertas a todo público, con especial énfasis en la participación de los jóvenes y las escuelas.

Las actividades comenzaron con la inauguración de la muestra «Ovillos de Trazos» en el Centro Cultural de la Estación. Proveniente de Abuelas de Plaza de Mayo, la exposición consta de 12 banners con cuentos e ilustraciones, acompañada por intervenciones de narradoras del grupo Al Sol Como La Cigarra orientadas tanto a estudiantes como al público general.

El plato fuerte del fin de semana tendrá lugar el domingo en el Parque Cabañas, a partir de las 14:30 horas, consolidando el quinto festival consecutivo organizado por la institución. La jornada dominical contará con múltiples propuestas recreativas y artísticas para todas las edades, entre las que se destacan:

Clase de yoga a cargo de Nadia Otero y participación de la batucada Corazón de León .

Espacios de arte, cerámica, poesía y propuestas participativas coordinadas por el Instituto N° 33, Julia Sequeira y Cecilia Bonavita .

Presentación musical de la banda de reggae de Martín Moreno y el cierre a cargo del grupo de percusión Tamboré .

Acompañamiento de la Asociación Encuentro Indígena y diversas expresiones culturales locales .

Las actividades continuarán el lunes desde las 19:00 horas en CRESTA, donde estudiantes del profesorado de Juegos Dramáticos presentarán una lectura teatral de la obra Decir Sí y un semi-montaje de Antígona Furiosa, ambas de Griselda Gambaro.

Durante la presentación de la agenda, se remarcó la vigencia de la causa —con 140 nietos encontrados hasta el momento y unos 300 aún por hallar— y se invitó a la comunidad y a los jóvenes a sumarse a las iniciativas del nodo local. Aquellas personas interesadas en colaborar o interiorizarse en la temática pueden contactarse a través del correo electrónico rxitresa@gmail.com.