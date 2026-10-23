Se encuentra abierta la convocatoria a toda la comunidad para participar del próximo encuentro del Grupo para Familiares y Cuidadores. La jornada contará con la presencia destacada de la Lic. en Nutrición Natalia Arnaboldi, quien abordará de manera práctica e integral los aspectos centrales de la alimentación en el cuidado de personas dependientes o adultas mayores.

Durante el espacio se brindarán recomendaciones orientadas a acompañar los hábitos cotidianos y mejorar la calidad de vida. Entre los ejes principales que se desarrollarán se destacan:

Principios básicos de hidratación: Pautas indispensables para asegurar un aporte hídrico adecuado diariamente.

Pautas indispensables para asegurar un aporte hídrico adecuado diariamente. Manejo de cambios en el apetito: Estrategias y recursos para afrontar la inapetencia o las fluctuaciones del hábito alimentario.

Estrategias y recursos para afrontar la inapetencia o las fluctuaciones del hábito alimentario. Organización de las comidas: Consejos prácticos para planificar menús equilibrados y adaptados a las necesidades específicas de cada persona.

Consejos prácticos para planificar menús equilibrados y adaptados a las necesidades específicas de cada persona. Prevención de la desnutrición: Herramientas de detección temprana y abordaje nutricional para evitar el deterioro de la salud.

La actividad busca ofrecer un lugar de aprendizaje, contención e intercambio de experiencias entre pares y profesionales.

Detalles de la convocatoria:

Fecha: Jueves 29 de octubre

Jueves 29 de octubre Horario: 19:15 hs

Se invita a todas aquellas personas que acompañen a familiares o se desempeñen en el área del cuidado a sumarse a esta propuesta.