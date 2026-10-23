Los atletas de la Escuela Municipal de Atletismo de Tres Arroyos volvieron a pisar fuerte en la región. En esta oportunidad, las miradas se centraron en el duatlón de Coronel Suárez, una exigente prueba que combinó 3 kilómetros de pedestrismo, 20 de ciclismo y otros 3 de carrera a pie. El desafío no solo estuvo en la distancia sobre asfalto, sino en las inclemencias del tiempo, ya que un fuerte viento puso a prueba la resistencia y el carácter de todos los competidores.

En ese escenario, Marianela Taboada se convirtió en una de las grandes figuras de la jornada. Con un andar firme y constante, la representante de Los Correcaminos se adjudicó el primer puesto en la clasificación general de Mountain Bike y logró meterse en el podio de la general conjunta al finalizar tercera, compitiendo a la par con los especialistas en bicicletas de ruta. Este resultado reafirma su excelente presente deportivo y se suma a su reciente subcampeonato en el Campeonato del Sur de Duatlón.

La actuación del equipo se completó con el gran trabajo de Juan Rossi, quien también rindió a un altísimo nivel. Rossi cruzó la meta en el tercer lugar de su categoría y alcanzó un valioso séptimo puesto en la clasificación general de la competencia. Con estas actuaciones, Los Correcaminos de Tres Arroyos cerraron otro fin de semana inolvidable, demostrando una vez más su capacidad de adaptación y su vigencia en el atletismo regional.