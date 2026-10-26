Tras el contundente desenlace electoral en Brasil, que consagró a Luiz Inácio Lula da Silva para un cuarto mandato presidencial, el presidente Javier Milei convocó a una reunión de Gabinete en la Casa Rosada para evaluar las implicancias del nuevo escenario regional. El encuentro, programado para las 10:00 en el Salón Eva Perón, pondrá el foco en las repercusiones diplomáticas, comerciales y políticas que genera la continuidad del líder del Partido de los Trabajadores en el vecino país.

La victoria de Lula frente a Flávio Bolsonaro —candidato respaldado inicialmente por la administración libertaria— modifica las expectativas que el Gobierno argentino albergaba respecto de un posible alineamiento ideológico y de una aceleración en los acuerdos de desregulación dentro del Mercosur. La relación bilateral, ya marcada por rispideces y tensiones previas entre ambos mandatarios, enfrenta ahora un nuevo periodo de diplomacia compleja en un contexto donde el vínculo formal se mantiene en un nivel mínimo de representación.

Mientras el mandatario nacional analiza los pasos a seguir junto a sus ministros antes de emprender su agenda semanal —la cual incluirá viajes al interior del país para inauguraciones vinculadas al sector minero e industrial—, el oficialismo busca recalibrar su estrategia geopolítica frente a un bloque sudamericano que ratifica un liderazgo de centroizquierda en su principal socio comercial.

Fuente: TN

Fotografía: Presidencia