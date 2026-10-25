La organización logística de la histórica y eventual visita del papa León XIV a la Argentina ha quedado en el centro de la escena política tras revelarse detalles de la contratación directa y licitación exprés destinada a cubrir los costos de la masiva misa y vigilia previstas en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la información dada a conocer, el proceso administrativo —coordinado desde el área dependiente de la Jefatura de Gabinete a cargo de Diego Santilli— contempló un presupuesto superior a los $8.690 millones (unos US$4,5 millones) destinado a erigir la gigantesca infraestructura necesaria en el Monumento a los Españoles, un espacio urbano preparado para albergar a una multitud estimada en dos millones de personas.

Sin embargo, el eje de la controversia recae sobre las condiciones en las que se desarrolló el procedimiento licitatorio. El llamado se oficializó el pasado 14 de octubre y, según consignaron fuentes periodísticas, el acotado plazo de consultas y la posterior apertura de sobres derivaron en que, si bien tres firmas figuraron inicialmente vinculadas al expediente (Oymyakon S.A., Five Pro Events S.A. y DF Entertainment S.A.), solo esta última —perteneciente a la productora de espectáculos masivos ligada a Live Nation— presentó una oferta económica formal.

La adjudicación a un único oferente por una cifra multimillonaria en un plazo exprés ha reavivado las discusiones sobre los mecanismos de transparencia y control en grandes eventos de alta sensibilidad institucional y social, en un contexto donde el Gobierno equilibra los preparativos protocolares de la gira papal con rigurosas restricciones presupuestarias en el plano interno.

Fuente: A24 / Investigación periodística de Nicolás Wiñazki (programa WiFi). Fotografía: Reuters / Captura institucional (según registro del medio original).