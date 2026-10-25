Un gravísimo caso de violencia escolar sacude a la provincia de Catamarca tras salir a la luz una serie de episodios de hostigamiento sistemático perpetrados contra una alumna de 17 años por parte de sus compañeros del Colegio Privado Pía Didoménico, en el marco del viaje de egresados a la ciudad de Bariloche realizado a principios de octubre.

El escándalo cobró dimensión pública luego de que una de las jóvenes involucradas, de 18 años, difundiera un video en redes sociales en el que confesó sin tapujos su participación en las agresiones. Lejos de manifestar arrepentimiento, la atacante describió escenas de extrema crueldad: “Le dio un brote psicótico, se sacaba los pelos y yo lo disfrutaba”, expresó en la grabación, donde también detalló cómo le arrojó un vaso de líquido encima de manera sistemática y cómo lideró burlas sobre el aspecto físico de la víctima y la viralización de un video erótico privado.

De acuerdo con la denuncia formal presentada por la familia de la afectada, el hostigamiento no se limitó al viaje de egresados, sino que incluyó la vulneración de la intimidad de la adolescente a través de la obtención y divulgación no autorizada de material íntimo extraído de su teléfono celular meses atrás, un delito que ya se encontraba bajo la lupa judicial.

Ante la gravedad de los hechos, padres, alumnos y autoconvocados realizaron protestas frente a la puerta de la institución educativa para exigir sanciones ejemplares y repudiar la pasividad institucional. Tras emitir contradictorios comunicados iniciales, el colegio reconoció que el origen de la violencia hunde sus raíces en la dinámica escolar y anunció que evalúa la continuidad del vínculo con los estudiantes responsables.

En paralelo, el Ministerio de Educación provincial intervino de inmediato exigiendo informes pormenorizados y abriendo un sumario administrativo contra las autoridades del establecimiento. Por su parte, el ámbito judicial avanza en dos frentes diferenciados: por un lado, una fiscalía Penal Juvenil investiga la producción y difusión de material íntimo con tres adolescentes imputados; por el otro, otra fiscalía analiza la configuración penal del hostigamiento sistemático y sus secuelas psicológicas sobre la salud de la víctima.

Fuente: A24 / Cobertura periodística de actualidad y policiales. Fotografía: Archivo institucional / Captura de redes sociales (según registro del medio original).