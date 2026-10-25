Las recientes pérdidas de reconocidas figuras públicas de mediana edad a causa de eventos cardiovasculares han vuelto a poner el foco en una problemática sanitaria que suele sorprender: el infarto en personas jóvenes y de mediana edad. Aunque la patología coronaria es estadísticamente menos frecuente antes de los 50 o 55 años, los especialistas coinciden en que no existe inmunidad y que el daño vascular silencioso se gesta durante décadas.

Según detallan profesionales de la salud, las arterias acumulan deterioro de manera progresiva debido a la interacción de diversos factores de riesgo. Entre los principales detonantes figuran el tabaquismo —presente en una alta proporción de los casos analizados en pacientes jóvenes—, la hipertensión arterial, el colesterol LDL elevado, la diabetes y la predisposición genética familiar. Asimismo, el consumo de estimulantes, el estrés crónico y los trastornos severos del descanso contribuyen de manera directa al aceleramiento del deterioro vascular.

Los expertos remarcan que uno de los mayores peligros radica en la subestimación de las señales de alarma. La molestia en el pecho —que puede manifestarse como opresión, presión, ardor o peso— y su posible irradiación hacia la mandíbula, los brazos, la espalda o el abdomen superior no deben atribuirse únicamente al estrés o a contracturas musculares. Ante síntomas persistentes, la recomendación médica es activar de inmediato un servicio de emergencias, ya que el traslado coordinado en ambulancia reduce drásticamente los riesgos y optimiza las posibilidades de sobrevida frente a una interrupción crítica del flujo sanguíneo coronario.

Fuente: Infobae Fotografía: Archivo (Infobae / Ilustrativa)