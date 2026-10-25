La economía argentina transita una etapa de profunda revisión metodológica y diagnósticos cruzados. Mientras organismos internacionales y consultoras privadas debaten si el freno actual constituye una desaceleración moderada, un estancamiento prolongado o una nueva fase contractiva, el Gobierno defiende los registros de tendencia oficial, dejando al descubierto una marcha económica a dos velocidades que desafía las proyecciones para el cierre del año.

El núcleo de la discusión radica en cómo interpretar los vaivenes de la actividad general. Por un lado, series especializadas —como las del Centro de Investigaciones del Ciclo Económico— advierten que el país atraviesa su novena fase contractiva en las últimas tres décadas, marcada por caídas interanuales consecutivas en indicadores clave como el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que registró retrocesos del 1,5% en julio y del 1,74% en agosto. En contraste, los equipos oficiales se aferran al análisis de la “tendencia-ciclo”, argumentando que se trata de una meseta transitoria o un crecimiento marginal sostenido.

Este escenario de desaceleración asimétrica se refleja con nitidez en el comportamiento sectorial. Mientras los motores vinculados a los recursos naturales —en particular el petróleo, la minería y ciertos segmentos agroexportadores— exhiben un dinamismo ininterrumpido que empuja el comercio exterior, otras actividades fundamentales para el mercado interno y el empleo, como la industria manufacturera y el comercio minorista, acumulan contracciones significativas y sufren el impacto de un consumo debilitado por la pérdida de poder adquisitivo y el peso de las tasas de interés.

A este panorama se suman las recientes revisiones de organismos multilaterales como la CEPAL, que recortaron con fuerza las expectativas de crecimiento del PBI argentino para el período, ubicándolo por debajo del promedio regional y previendo una recuperación moderada de cara al próximo año.

En definitiva, el verdadero desafío que enfrenta la gestión económica no es solo dirimir la etiqueta estadística de la coyuntura —si se trata de un estancamiento técnico o de una recesión transitoria—, sino lograr articular un sendero de reactivación genuina que logre interconectar los sectores pujantes de la macroeconomía con el día a día de un mercado interno todavía rezagado.

Fuente: Infobae Economía (Informe de Fernando Meaños / Análisis sectoriales). Fotografía: Archivo institucional / Reuters (según registro del medio original).