El nivel de actividad de la economía argentina continúa mostrando una marcada disparidad entre los sectores primario-extractivos y aquellos orientados al mercado interno y la generación de empleo. De acuerdo con los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicados por el Indec, el indicador registró en agosto un retroceso interanual del 1,74%, marcando su segunda caída consecutiva y consolidando una dinámica heterogénea donde el empuje de las actividades primarias no logra compensar la contracción de las ramas industriales y comerciales.

En el desglose interanual del mes de agosto, 11 de los 16 sectores relevados por el organismo oficial mostraron cifras en terreno negativo. El mayor deterioro lo encabezó la pesca, con una caída del 15,7%, seguida por los impuestos netos de subsidios (-4,2%), la intermediación financiera (-3,8%) y el comercio mayorista y minorista (-3,5%). La industria manufacturera (-3,2%), el transporte y comunicaciones (-2,9%) y la construcción (-2,5%) también cerraron el mes con caídas significativas.

En la vereda opuesta, el sector de minas y canteras —impulsado por la extracción de petróleo y gas en Vaca Muerta— registró un incremento del 11,1% en comparación con agosto del año anterior, escoltado por electricidad, gas y agua (4,3%), hoteles y restaurantes (3,1%), servicios sociales y de salud (0,6%) y actividades inmobiliarias (0,4%).

Balance del acumulado anual y sectores rezagados

Pese al tropiezo de agosto, el índice acumula una mejora del 1,2% en los primeros ocho meses de 2026 frente al mismo período del año previo. Sin embargo, el comportamiento acumulado ratifica una brecha sectorial profunda:

Sectores extractivos e impulsores: La pesca lidera la volatilidad del acumulado con un alza del 47,0%, seguida por la explotación de minas y canteras (+13,2%), que mantuvo un crecimiento constante superior al 8% en todos los meses del año. La agricultura, ganadería, caza y silvicultura acumula un avance del 9,2%, traccionado fundamentalmente por el desempeño del primer trimestre.

Sectores en terreno negativo: La industria manufacturera se posiciona como el rubro con peor desempeño acumulado, registrando una contracción del 2,5% entre enero y agosto. La administración pública acumula una caída del 1,5%, mientras que el comercio mayorista y minorista retrocedió un 1,1% en el mismo período. Por su parte, la construcción apenas logró mantenerse neutral con una variación de 0,3%.

Analistas económicos advierten que el repunte del 0,1% desestacionalizado registrado en agosto resulta insuficiente para revertir la caída del 2,8% anotada en julio, lo que deja a la actividad económica al borde de una recesión técnica en el tercer trimestre si septiembre no muestra una recuperación sustancial.

Fuente: Infobae

Fotografía: Reuters / Infobae