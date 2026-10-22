La industria cinematográfica argentina vuelve a marcar agenda global con la llegada a Netflix de Lo dejamos acá, la esperada producción dirigida por Hernán Goldfrid que reúne por primera vez en roles protagónicos de tono suspense/dramático a dos de los máximos exponentes de la escena nacional: Ricardo Darín y Diego Peretti.

Bajo el guion de Emanuel Diez (reconocido por sus trabajos en El encargado y Nada) y la producción de Kenya Films —sello a cargo del propio Darín junto a Federico Posternak y el Chino Darín—, el largometraje se adentra en un juego de tensiones cruzadas y egos desbordados que reestructura las convenciones de la comedia dramática y el thriller psicológico.

Un encuentro que desafía las reglas del marco profesional

La narrativa sigue la historia de Ulises (Darín), un prestigioso psicoanalista de métodos inflexibles y renombre consolidado, cuya rutina se ve alterada por la irrupción de un afamado escritor (Peretti) sumido en un severo bloqueo creativo. Lo que comienza como una consulta bajo el encuadre convencional de la terapia deriva rápidamente en una pugna entre manipulación, secretos no revelados e influencias mutuas.

La dirección de Goldfrid —quien ya había dirigido a Darín en Tesis sobre un homicidio— apuesta por un ritmo sostenido en el contrapunto de diálogos y en la química escénica de ambos actores. La propuesta indaga en las contradicciones humanas y en las ambivalencias de las relaciones profesionales cuando se desdibujan las fronteras éticas.

Con este estreno, la plataforma ratifica su apuesta por los contenidos de factura nacional de proyección internacional, posicionando a la dupla Darín-Peretti entre lo más visto de las tendencias actuales en streaming.

Fuente: Información basada en coberturas del portal A24

Fotografía: Gentileza Netflix / A24