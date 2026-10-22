El paisaje natural de la Estación Forestal de Claromecó albergará una nueva edición de la Fiesta Campera, una jornada orientada a poner en valor el acervo cultural, las costumbres y las expresiones folklóricas del distrito. El encuentro, programado para el próximo 24 de octubre a partir de las 11 horas, servirá de marco para la celebración del 48.º aniversario de la Peña “El Encuentro”, entidad de reconocida trayectoria en la preservación y difusión de las danzas nativas y el patrimonio intangible local.

La propuesta, pensada para el esparcimiento familiar y la integración comunitaria, desplegará una nutrida agenda que incluirá presentaciones musicales en vivo, exhibiciones de baile folklórico, paseo de artesanos y stands de emprendedores locales. En el predio funcionará además un fogón institucional con oferta gastronómica típica.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca consolidar un espacio de puesta en valor de la identidad regional, dinamizando el trabajo de los productores y artesanos del partido a la vez que se promueve la actividad recreativa en contacto con el entorno natural de la localidad balnearia.

La convocatoria está abierta a vecinos de todo el distrito y a visitantes de la región. Quienes deseen realizar consultas o solicitar mayor información sobre el cronograma de actividades pueden comunicarse vía WhatsApp al teléfono 2983-380926.