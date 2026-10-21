El Museo Municipal José A. Mulazzi continúa sumando propuestas dinámicas para el público infantil y, en esta oportunidad, se prepara para celebrar la noche de brujas con un evento repleto de color y textura. La institución abrió la inscripción para el Taller de Slime especial Halloween, una iniciativa pensada para que las infancias exploren su lado más creativo a través del juego y la experimentación.

La jornada se llevará a cabo el viernes 30 de octubre, de 17:45 a 18:30 horas, y estará bajo la coordinación de la tallerista Florencia Alonso. Según explicó la encargada del espacio, la idea central es ofrecer una experiencia dinámica y entretenida: «La propuesta consistirá en crear un slime ‘monstruoso’ con brillos, ojitos y muchas cosas espeluznantes».

Desde la organización informaron que los cupos son limitados para garantizar el desarrollo óptimo de la actividad y que la misma es arancelada, incluyendo todos los materiales necesarios para la elaboración del material. Aquellas familias interesadas en reservar un lugar para los más chicos pueden comunicarse directamente por WhatsApp al 2983 – 414253.