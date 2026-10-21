En un nuevo episodio de alta tensión política e internacional, el presidente argentino Javier Milei volvió a arremeter de forma categórica contra el mandatario del Gobierno español, Pedro Sánchez. Las declaraciones tuvieron lugar este miércoles durante su disertación en el reconocido Fórum Europa, celebrado en la ciudad de Madrid, donde el jefe de Estado combinó duras descalificaciones a la gestión local con una encendida defensa del rumbo económico aplicado en la Argentina.

Lejos de atenuar la retórica beligerante que ha caracterizado la relación con el Ejecutivo ibérico, Milei catalogó abiertamente a Sánchez de «dictador» y llegó a señalar que al gobernante español «hay que sacarlo a patadas». En su alocución, contrapuso el modelo intervencionista europeo con las políticas de libre mercado que impulsa desde la Casa Rosada, situando al kirchnerismo y a la izquierda hispana bajo el mismo paraguas ideológico del «socialismo del siglo XXI».

Durante su discurso frente al auditorio empresarial y político madrileño, el mandatario definió a la Argentina como un «faro de libertad en un mundo que tiende a la tiranía», al tiempo que instó a los países europeos a tomar el rumbo de las desregulaciones para superar sus complejas situaciones económicas y migratorias. «Estamos haciendo la mejor película de la historia argentina», aseveró con énfasis, subrayando que las reformas estructurales encaradas por su Gabinete demuestran que «la lucha contra la decadencia rinde sus frutos».

En el plano financiero y macroeconómico, Milei ratificó las proyecciones de su programa fiscal y monetario de cara al ciclo venidero. Aseguró que el modelo liberal será ratificado por la ciudadanía y anticipó que el país logrará la calificación de investment grade (grado de inversión), condición clave para el retorno del crédito internacional a gran escala. Según sus previsiones, esta dinamización derivará en un ciclo de expansión económica «como nunca antes» se ha visto en el territorio nacional.

Las altisonantes afirmaciones de Milei reavivan la tirantez en el frente diplomático con Madrid y suman un nuevo capítulo a una saga de desencuentros trasfronterizos que continúa sumando repercusiones geopolíticas a nivel global.

Fuente: A24

Fotografía: Captura de TV / Fórum Europa