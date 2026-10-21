En el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, la comunidad de Tres Arroyos fue testigo de una jornada orientada a visibilizar y honrar el legado de quienes han moldeado la identidad productiva y cultural del territorio. El encuentro, desarrollado en las instalaciones de la Escuela Agrícola Argentino Danesa (EES1), reunió a productoras, estudiantes, docentes y funcionarios locales para reflexionar sobre las tareas de cuidado, la preservación de tradiciones y las nuevas oportunidades de desarrollo sustentable en la región.

La iniciativa, impulsada por la Dirección de Producción, contó con la articulación de las áreas de Sustentabilidad y Turismo de la Unidad Impulsar, la Oficina de Empleo, la propia institución educativa y profesionales extensionistas de la Chacra Experimental de Barrow. Esta suma de esfuerzos buscó tender un puente sólido entre el ámbito rural y el urbano, destacando la importancia de construir un desarrollo local inclusivo y profundamente conectado con sus raíces.

Uno de los ejes centrales de la jornada estuvo enfocado en los saberes tradicionales legados por generaciones. Mediante talleres prácticos sobre el aprovechamiento de plantas medicinales y la elaboración de ungüentos artesanales, las participantes compartieron técnicas de manejo de recursos naturales que combinan el cuidado de la salud con la sustentabilidad ambiental.

Asimismo, se destinó un espacio de debate para abordar la invisibilización histórica del trabajo de la mujer en el entorno agropecuario, analizando su rol multifacético como pilar del núcleo familiar, transmisora de conocimientos y agente clave en la economía rural. Las autoridades municipales reafirmaron su compromiso de seguir generando herramientas y espacios de acompañamiento que fortalezcan el tejido social y garanticen la permanencia de las nuevas generaciones en el sector productivo local.