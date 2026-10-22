El estado de salud de la máxima autoridad de la Iglesia Católica volvió a dar señales de notable mejoría tras la difusión del último informe emitido por la Santa Sede. Según precisaron los profesionales médicos a cargo de su seguimiento en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, el cuadro está plenamente controlado y no será necesario aplicar ningún tratamiento médico o terapéutico adicional, un diagnóstico que aporta tranquilidad y reaviva las expectativas por su itinerario pastoral.

La evaluación posterior a la intervención confirmó que el problema de salud inicial se encontraba acotado y fue resuelto de manera satisfactoria. Esta evolución favorable permitió que el sumo pontífice retomara de manera paulatina su rutina institucional, encabezando las audiencias generales en la Plaza de San Pedro y manteniendo las actividades previstas en la agenda vaticana. Desde su entorno, el propio Papa hizo público su agradecimiento a las oraciones de los fieles y reconoció la labor del equipo de profesionales de la salud que intervino en su asistencia.

Concreción de la agenda internacional y preparativos en el país

La ratificación del alta médica definitiva cobra una relevancia particular en el plano local, ya que despeja las incógnitas que pesaban sobre las misiones diplomáticas y pastorales proyectadas para las próximas semanas. Con la confirmación de su plena recuperación física, cobraron nuevo impulso los preparativos logísticos y de organización territorial coordinados entre las autoridades eclesiásticas y los movimientos sociales locales.

La perspectiva de una pronta gira por América Latina —que contempla un paso de alto valor simbólico por la Argentina con paradas previstas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Basílica de Luján— entra así en su fase decisiva de ajuste operativo, fortaleciendo el entusiasmo de la comunidad católica ante un acontecimiento de marcada significación histórica.

Fuente: Telefe Noticias

Fotografía: Gentileza Telefe Noticias / Agencia Télam