El olvido de un objeto cotidiano, la dificultad momentánea para recordar un nombre o una pausa prolongada al buscar la palabra precisa suelen interpretarse, de forma apresurada, como signos naturales del paso del tiempo. Sin embargo, la comunidad médica y los organismos de salud enfatizan que el deterioro cognitivo no es un componente obligatorio de la vejez. El Alzheimer, la causa más frecuente de demencia a nivel global —representando entre el 60% y el 70% de los casos según la Organización Mundial de la Salud (OMS)—, presenta manifestaciones iniciales que van más allá del envejecimiento habitual y cuya detección precoz resulta fundamental para la calidad de vida del paciente.

A diferencia de los despistes ocasionales que no alteran la rutina, las señales de alerta de esta enfermedad neurodegenerativa se caracterizan por ser persistentes, progresivas e interferir directamente en la autonomía individual. Entre los síntomas primarios más frecuentes se destacan la desorientación en entornos conocidos, la repetición constante de preguntas, la pérdida frecuente de pertenencias y las complicaciones para organizar tareas complejas como manejar el presupuesto, cocinar o conducir.

Más allá de la memoria: cambios de conducta y prevención

El cuadro clínico del Alzheimer no se restringe exclusivamente al plano memorístico. Diversas investigaciones médicas y los propios registros de la OMS indican que los cambios en la personalidad, las alteraciones del estado de ánimo y las dificultades para razonar o tomar decisiones pueden manifestarse incluso antes que los fallos evidentes de la memoria. Si bien la prevalencia aumenta significativamente a partir de los 65 años, hasta un 9% de los casos corresponde a demencias de inicio temprano, lo que refuerza la necesidad de no subestimar la sintomatología en personas más jóvenes.

Frente a la aparición de estas señales, los profesionales recomiendan realizar consultas clínicas tempranas que incluyan pruebas neurológicas, evaluaciones cognitivas y estudios complementarios para descartar otras causas tratables.

Asimismo, aunque no existe un método definitivo para prevenir la afección, los especialistas recuerdan que existen factores de riesgo modificables. Mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física periódica, fomentar la interacción social y el estímulo cognitivo, evitar el consumo de tabaco y alcohol, y controlar la presión arterial, la glucemia y el colesterol constituyen pilares clave para proteger la salud cerebral a lo largo de la vida.

Fuente: Todo Noticias (TN)

Fotografía: Adobe Stock / TN