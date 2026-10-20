La escritora e historiadora repasará la trayectoria de la emblemática luchadora social de los años 90. La actividad se realizará el martes 27 a las 19:30 en la confitería La Perla y la entrada consistirá en juegos de mesa para la Biblioteca de Villa Italia.

En el marco del ciclo dedicado a recuperar las historias de mujeres destacadas, la historiadora Ana Conti mantuvo un diálogo en donde reflexionó sobre la figura de Norma Beatriz Guimil de Pla, pionera en la protesta de los jubilados durante la década del ’90.

Conti resaltó el valor simbólico y la plena actualidad de su figura en la Argentina de hoy. «No fue ni una loca ni una violenta; fue una jubilada sin militancia política previa que salió a la calle cuando en su mesa había hambre», explicó la historiadora, señalando que la lucha por jubilaciones dignas sigue siendo una demanda recurrente en el país.