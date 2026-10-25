La Argentina transita un punto de inflexión histórico en su matriz comercial y energética. En septiembre, los aceites crudos de petróleo se consolidaron como el principal producto de exportación del país, superando a los tradicionales complejos agrícolas como la soja y el maíz. Según los registros oficiales del Indec, las ventas externas del sector hidrocarburífero alcanzaron los US$1127 millones, lo que equivale al 11,2% del total exportado por la economía argentina.
Este desplazamiento responde a una doble dinámica: por un lado, un significativo encarecimiento del precio internacional del barril Brent —que superó los US$115 impulsado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente—; por el otro, un salto cuantitativo sin precedentes en la producción nacional, traccionada casi en su totalidad por el desarrollo no convencional en la Cuenca Neuquina.
De acuerdo con los datos de la Secretaría de Energía, la extracción nacional llegó en septiembre a los 973.700 barriles diarios, lo que representa un incremento interanual del 15,5%. Con estos números, el país quedó a tan solo 26.300 barriles diarios de alcanzar la emblemática marca del millón, un hito largamente anticipado por los principales actores del mercado y la industria.
En el corazón de este fenómeno se encuentra Vaca Muerta. El yacimiento no convencional registró una producción de 698.500 barriles diarios durante el mes pasado, concentrando el 71,7% del total nacional. Informes de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) remarcan que, entre enero y septiembre, la extracción acumulada de crudo escaló a 39,3 millones de metros cúbicos, un volumen que no se registraba desde al menos 1999.
La Cuenca Neuquina acaparó el 78,3% de la producción de crudo en los primeros nueve meses del año, con un promedio cercano a los 710.000 barriles diarios, relegando a un segundo plano a cuencas históricas como la del Golfo San Jorge. Los analistas prevén que la región termine el año con una extracción cercana a los 42,3 millones de metros cúbicos, triplicando con creces los registros de una década atrás.
En paralelo, el gas natural también acompaña este ciclo expansivo, anotando máximos históricos impulsado por el gas no convencional, que ya representa el 67% del total producido en el país.
H hacia adelante, las proyecciones son aún más ambiciosas. Desde la conducción de las principales empresas energéticas, como YPF, estiman que la Argentina no solo superará el umbral del millón de barriles diarios, sino que —de concretarse los proyectos de inversión en infraestructura a gran escala, como la iniciativa de GNL— el país tendrá la capacidad real de escalar posiciones de relevancia en el ranking mundial de exportadores de crudo, donde actualmente se ubica en el puesto número 16.
Fuente: TN Economía (basado en gacetilla e informe de la Bolsa de Comercio de Rosario y Secretaría de Energía). Fotografía: Gobierno de Neuquén / Prensa PAE (según origen original del medio).