En un nuevo hito para los procesos de Memoria, Verdad y Justicia, el titular del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, dio a conocer este viernes las identidades de ocho personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Los restos óseos habían sido recuperados en Loma del Torito, un área lindera al predio donde funcionó el centro clandestino de detención de La Perla, en el marco de las tareas científicas llevadas adelante por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Las investigaciones permitieron restituir la identidad a cuatro mujeres y cuatro hombres que habían sido secuestrados en distintos operativos ilegales perpetrados en 1976. Entre las víctimas identificadas se encuentran trabajadores gremiales, estudiantes universitarios y militantes sociales, cuyos casos reflejan la sistematicidad de la represión ilegal desplegada en la provincia mediterránea. La confirmación oficial aporta certezas y cierra cinco décadas de incertidumbre para los familiares de las víctimas.

Durante la conferencia de prensa brindada en los tribunales federales, magistrados, peritos y familiares destacaron la labor fundamental de los análisis genéticos y antropológicos que continúan permitiendo esclarecer el destino final de los detenidos-desaparecidos. Las tareas de excavación y preservación en el predio continúan con el propósito de avanzar en la identificación de nuevos restos y consolidar las pruebas que reconstruyen el terrorismo de Estado en la región.

Fuente: Telefe Noticias (Noticias de Telefe) Fotografía: Archivo / Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)