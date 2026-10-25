El centro de Barcelona se convirtió este sábado en el escenario de una auténtica batalla campal luego de que una manifestación juvenil convocada a través de las redes sociales bajo la consigna “Institut Indignats” —en sintonía con las recientes protestas estudiantiles registradas en Francia— derivara en actos generalizados de vandalismo, destrozos en el mobiliario urbano, incendios de contenedores y el saqueo sistemático de al menos 14 establecimientos comerciales.

Los incidentes estallaron durante la tarde en la emblemática plaza de Cataluña, donde grupos de manifestantes, en su mayoría vistiendo indumentaria oscura, comenzaron a proferir consignas y a atentar contra las instalaciones públicas. La situación escaló rápidamente cuando arrojaron objetos contundentes y adoquines contra los efectivos policiales, obligando a las unidades antidisturbios a desplegar cargas operativas para contener el avance de los violentos.

Con el correr de las horas, la tensión se trasladó a las calles aledañas, afectando a una de las zonas más concurridas y comerciales de la capital catalana. Según confirmó la consellera de Interior de Cataluña, Núria Parlon, un total de 14 comercios resultaron vandalizados y saqueados por grupos que operaron de manera descentralizada y al margen de cualquier reivindicación formal.

El balance oficial de las autoridades catalanas cifró en cerca de un centenar el número de detenidos por los graves disturbios, destacándose que aproximadamente una cuarta parte de los arrestados son menores de edad. Estos episodios coinciden temporalmente con una jornada de masivas movilizaciones y enfrentamientos también reportados en territorio francés, evidenciando una escalada de tensión juvenil con réplicas en distintos puntos de Europa.

Fuente: A24 / Cobertura internacional de sucesos. Fotografía: Reuters (según registro del medio original).