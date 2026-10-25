La Justicia federal dictó este viernes el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del resto de los implicados en la causa conocida como $Libra, que investigaba una presunta estafa vinculada al lanzamiento de una criptomoneda difundida a través de redes sociales a principios de 2025.

La medida fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien hizo lugar al dictamen del fiscal Eduardo Taiano, el cual había requerido desvincular a los once investigados al determinar que los sucesos denunciados no configuraban delito alguno. En su resolución, el magistrado subrayó que la formación del proceso judicial no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado los imputados.

El expediente se había originado a partir de una presentación realizada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, quienes solicitaron que se investigara la posible comisión de delitos contra la administración pública tras la repercusión del token digital. No obstante, las pericias y medidas de prueba impulsadas durante la instrucción descartaron irregularidades financieras, movimientos bancarios sospechosos o vínculo penal en la conducta de los funcionarios y empresarios involucrados, entre los que figuraban Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Hayden Mark Davis, además de otros particulares.

Fuente: A24 Fotografía: Archivo (proviene de A24 / X)