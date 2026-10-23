Las patinadoras del Club Colegiales de Tres Arroyos tuvieron una destacada actuación en el Torneo Nacional Copa González Molina, que se está desarrollando en la ciudad de San Juan, donde representaron a la provincia de Buenos Aires y consiguieron importantes resultados.

La delegación estuvo acompañada por la técnica Camila Gil y logró ubicaciones destacadas en una competencia que reúne a patinadoras de distintos puntos del país.

Entre los resultados más relevantes, Delfina Morán obtuvo el sexto puesto nacional, mientras que Sophie Santillán finalizó en la séptima posición, ambas con ubicaciones de podio nacional. Por su parte, Julieta Difonzo alcanzó el puesto 14, y Rubí Sueldo se ubicó entre las 30 mejores patinadoras del país.

De esta manera, las representantes de Colegiales cerraron de gran forma su participación en los torneos nacionales, coronando un año de trabajo, preparación y crecimiento deportivo.

Los resultados reflejan el esfuerzo de las deportistas y el trabajo realizado junto a su cuerpo técnico, en una temporada que deja un balance muy positivo para el patín del club tresarroyense.