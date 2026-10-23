El pádel infantil y juvenil vivirá un fin de semana a pura actividad y camaradería con la realización de un encuentro masivo organizado por Kiwi Pádel. La propuesta reunirá a niños y jóvenes en diferentes jornadas que abarcan desde los primeros pasos en el deporte hasta la competencia bajo reglamento oficial.

La programación deportiva comenzará este sábado a partir de las 10:00 y hasta las 12:30 horas con la categoría Escuelita, donde los más pequeños —de 5 a 8 años— participarán de un formato adaptado a 3 piques para fomentar el aprendizaje y la diversión.

En la misma jornada del sábado, de 13:00 a 15:30 horas, será el turno de la modalidad Vale Todo, reservada para chicos y chicas de entre 7 y 10 años, quiénes jugarán bajo la modalidad de 1 pique general y 2 piques cuando la pelota tome contacto con la pared.

Cierre a todo ritmo con el Torneo Junior

El plato fuerte del fin de semana llegará el domingo 25 de octubre a partir de las 10:00 horas con la disputa del Torneo Junior. Esta cita —que debió ser reprogramada— está orientada a chicos a partir de los 8 años que ya compiten con el reglamento tradicional de adultos.

Desde la organización destacaron la excelente respuesta de la comunidad deportiva e invitan a las familias a acercarse a disfrutar de un fin de semana lleno de deporte y formación.