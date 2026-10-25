Una valorable labor deportiva y formativa completó la delegación de Taekwondo ITF de la Escuela FAIT durante su paso por las finales de los Juegos Bonaerenses, certamen que albergó a cerca de 140 competidores procedentes de diversas localidades bonaerenses y que exhibió un notable nivel sobre el tapiz.

En el plano competitivo, la actuación colectiva e individual arrojó balances sumamente positivos. El deportista Juan Arosteguy firmó una sobresaliente actuación al adjudicarse la medalla de bronce en la categoría de combate masculino hasta 50 kilogramos. Por su parte, la competidora Sayra Andregnette completó un desempeño de relieve en la divisional femenina de más de 55 kilogramos, sumando rodaje de jerarquía frente a las mejores exponentes del territorio provincial.

Ambos atletas revistan bajo la tutela técnica de la instructora María de los Ángeles Bardelli (III Dan). Tras el cierre de las acciones, el Sabumnim Pablo Muñoz (V Dan), referente de la Escuela FAIT, expresó sus felicitaciones públicas a los jóvenes taekwondistas por los logros alcanzados y por el compromiso demostrado en un evento que representó una experiencia altamente enriquecedora en el aspecto deportivo y humano.

Fuente: Gacetilla de Prensa / Escuela FAIT de Taekwondo ITF Fotografía: Archivo / Prensa Escuela FAIT