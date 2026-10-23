En un importante acuerdo para el sector cooperativo e industrial de la ciudad, la Cooperativa Obrera pasará a hacerse cargo de la administración y operación del supermercado situado en la sede central de la Cooperativa Agraria de Tres Arroyos (CATA). La iniciativa permitirá potenciar el servicio comercial en una superficie de 1000 metros cuadrados destinada a la atención de los consumidores locales.

El proyecto diseñado para la sucursal incluye una serie de obras de infraestructura y modernización orientadas a optimizar la experiencia de compra, renovar el equipamiento comercial y ampliar la variedad de productos y servicios al abasto de la comunidad tresarroyense.

Garantía de empleo y desarrollo local

Uno de los aspectos centrales del traspaso de gestión es el compromiso asumido por la Cooperativa Obrera para ratificar la continuidad laboral de la totalidad del personal que actualmente se desempeña en el establecimiento.

Esta articulación entre dos entidades de larga trayectoria fortalece el modelo cooperativo en el distrito, asegurando la preservación de los puestos de trabajo y promoviendo una propuesta comercial renovada y competitiva para la región.