El plan de ahorro para llegar al Chevrolet se destaca por el sistema de adjudicación asegurada en cuotas tempranas, mínimos aumentos interanuales y bonificaciones en los gastos de retiro para modelos como Onix, Tracker y la pick-up S10.

Entrega asegurada y dinamismo en los planes

Tras siete años sin contar con un sistema de adjudicación pactada, Chevrolet implementó con gran éxito una modalidad de entrega asegurada en las cuotas 3 y 5 para tres de sus modelos más requeridos: el Onix, la Tracker y la S10.

«Una vez que se cierra el grupo, a los 90 días te llega la cuota 3, hacés una integración mínima —que ronda el 30% del valor del vehículo— y a los 30 días ya tenés el auto adjudicado para disfrutarlo», explicó Lago. Este porcentaje adelantado significa cubrir 30 cuotas del plan, lo que reduce significativamente el plazo restante de financiación a unas 50 cuotas. Además, se aclaró que si múltiples suscriptores solicitan la unidad en el mismo período, hay sobrestock garantizado para responder a todas las adjudicaciones.

Estabilidad de precios frente a la inflación

Uno de los puntos más destacados por el representante de la firma es la estabilidad que han mostrado los valores de los vehículos en lo que va del año. Entre enero y septiembre, los aumentos acumulados alcanzaron un 2.4% (dos ajustes del 1.2% cada uno), permitiendo que las cuotas se mantengan accesibles y predecibles para los suscriptores.

Bonificaciones y facilidades de pago

Para aliviar los costos iniciales al momento de recibir la unidad, la concesionaria ofrece importantes descuentos en los gastos de retiro —que incluyen patentamiento, flete y formularios— a quienes se adhieran al débito automático o de tarjeta de crédito. Asimismo, los planes se comercializan bajo las modalidades de 84 y 120 meses, con opciones flexibles de seguros contra terceros completos o todo riesgo.

Contacto y atención regional

La firma cuenta con unidades disponibles para realizar test drives de los modelos Onix, Tracker y S10. Lago realiza una cobertura periódica en la zona (incluyendo ciudades como Necochea, Coronel Dorrego y Monte Hermoso) y atiende consultas directas a través del teléfono 291-418-8842 o en su sucursal ubicada en Avenida San Martín 1386.