La Navidad comienza a sentirse en Tres Arroyos y Mega Shop ya puso en marcha su propuesta para esta temporada, con un espacio dedicado exclusivamente a los artículos navideños y una importante variedad de productos para decorar el hogar y preparar las celebraciones.

Durante una recorrida por el local, Manuel Fernández contó que desde hace aproximadamente 15 días tienen preparada la propuesta navideña, aprovechando la llegada de gran parte de la mercadería y buscando ofrecer un espacio donde los clientes puedan elegir con tranquilidad.

La iniciativa apunta a concentrar toda la decoración de Navidad en la esquina comercial, mientras que el local tradicional de Mega Shop Express continúa funcionando como el espacio destinado al bazar y a los artículos para preparar la mesa de las fiestas, con copas, vasos, fuentes y una amplia variedad de productos.

Fernández destacó que los clientes suelen acercarse para incorporar algún elemento nuevo a la decoración que ya tienen en sus hogares, aunque también hay quienes comienzan desde cero y buscan equiparse completamente.

Entre los productos más buscados mencionó los duendes y los adornos navideños tipo peluche, que tuvieron una muy buena respuesta.

En cuanto a los árboles, conviven las preferencias por los modelos blancos y los tradicionales verdes. También anticipó la llegada de árboles que vienen prácticamente armados, para facilitar su instalación y decoración.

Desde Mega Shop remarcaron que la propuesta contempla diferentes alternativas de precios, con el objetivo de que cada cliente pueda encontrar opciones acordes a sus posibilidades económicas.

Otra de las novedades que anticipó Fernández es la posibilidad de instalar, después del 10 de diciembre, un sector exclusivo de juguetería en la esquina, dependiendo del movimiento comercial de la temporada navideña.

La intención es que los clientes puedan encontrar también allí una propuesta específica para elegir los regalos de los más chicos, sin mezclarla con los artículos de bazar.

En materia de financiación, durante noviembre Mega Shop ofrece seis cuotas sin interés con todas las tarjetas bancarias. También cuenta con alternativas de financiación con Favacard y otras tarjetas.

Por otra parte, Fernández anunció una modificación en el horario comercial: desde esta semana el local atiende de lunes a sábado, de 9 a 21 horas, en horario corrido.

La decisión busca brindar mayores posibilidades a quienes trabajan en horario comercial y necesitan acercarse durante el mediodía o la tarde para realizar sus compras sin apuros.

Con una fuerte apuesta a la variedad, los precios y la atención, Mega Shop comienza a transitar la temporada navideña con una propuesta que invita a anticipar las compras y preparar el hogar para las próximas fiestas.