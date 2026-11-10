Detrás de este logro hay una larga trayectoria: Daniel lleva 34 años en la profesión y 25 con su propia carnicería. Hoy, junto a su esposa Mariana, sostiene un emprendimiento que emplea a 20 personas entre la carnicería y la granja. Desde 2019 atienden en Av. 26 N° 614, Claromecó. Conversamos con él sobre lo que significa este paso, cómo fue el camino hasta acá, la temporada que se avecina y los nuevos hábitos de consumo.

Recibieron la habilitación provincial para ser frigorífico de mediana escala con libre circulación provincial. Imagino que es un escalón importante para una empresa con tantos años de trayectoria en Claromecó.

Daniel Blum: Sí, exactamente. Fue un logro porque estuvimos un año y medio preparando el lugar, cumpliendo con todas las normativas y con la cantidad de trámites que hay que hacer. (…) La verdad es que el logro es muy importante. Somos la primera fábrica habilitada genuina de Claromecó. Eso, imaginate, a nosotros nos llena de satisfacción, porque implica que haya gente que viene a visitarnos y se lleve un producto de los nuestros, con todas las normas que requiere cada producto, y que por fin pudimos cumplirlo.

¿Qué implica para el consumidor, para la persona que se acerca día a día al local?

DB: El certificado de sanidad creo que es muy importante. No es lo mismo ir a comprar un producto que tiene un rótulo con una persona responsable, como un veterinario, que tiene una fecha de elaboración, una fecha de vencimiento, y que hay un control de la materia prima para el consumidor. Por ahí hay quien no le lleva el apunte, pero la mayoría de la gente hoy sí mira todas esas cosas. Es una cuota de tranquilidad, tanto para nosotros como para el consumidor, porque yo no empecé a hacer chorizos ahora, los hago de toda la vida, pero siempre con responsabilidad, y eso es lo que nos lleva a que podamos lograr esto.

Esta habilitación viene de la mano de una serie de reformas que vienen realizando en el local para brindar un mejor servicio. ¿Cómo fue ese proceso?

DB: Fue un proceso largo porque tuvimos que darle forma de acuerdo a las normas vigentes. En la sala de producción tuvimos que cambiar cielorrasos, revestir todas las paredes desde el piso hasta el techo, colocar zócalos sanitarios, hacer desagües, y se construyó una sala de condimentos y también un vestuario. Se logró una circulación de personal para que no haya ningún tipo de contaminación. De la mano de eso, uno va haciendo otras cosas porque ves la necesidad. Entonces también le dimos un nuevo formato al supermercado, lo ampliamos, mejoramos las cajas e hicimos dos gabinetes para dos cajas, para darle más agilidad al funcionamiento.

Entonces, los vecinos y quienes visiten Claromecó van a encontrarse con un local renovado y con el respaldo de la sanidad en cada producto. De cara a esta temporada que comienza, quería preguntarte, Daniel, ¿cómo ves la temporada? ¿Qué expectativas hay para la que está por comenzar?

DB: Las expectativas siempre son buenas para la temporada. El punto donde estamos ubicados es muy importante, sumado a que los 365 días del año tenemos el local abierto: el horario más corto es de 8 de la mañana a 9:30 de la noche, y después se estira un poquito en enero. Sumado a todo eso, cuando viene gente se nota mucho en nuestro negocio. Va a ser buena la temporada; pueden ser mejores o peores, pero siempre están dentro de lo “bueno”, y esta temporada va a ser muy buena seguramente, tengo fe.

En este marco, también quería consultarte si considerás que han cambiado los hábitos de consumo y qué productos son los que el turista lleva más actualmente.

DB: Puede haber algunos cambios, sí. En épocas difíciles, como las que hemos venido pasando este invierno, por ahí a veces uno apunta a una segunda marca, pero realmente la gente quiere carne buena y productos de primeras marcas, por lo menos en nuestro negocio. Si bien traemos mercadería para apuntar a todos los públicos, la primera calidad es la que manda.