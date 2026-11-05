La reconocida firma Inmobiliaria Sánchez Narvarte inició oficialmente una nueva etapa en su historia comercial con la apertura de su nueva sede en Reconquista 498. La mudanza representa no solo una expansión edilicia, sino también el consolidado fruto de tres décadas de trabajo sostenido, profesionalismo y cercanía con la comunidad tresarroyense.
Fundada en 1996 por Silvina Sánchez Narvarte, la empresa transitó un camino de crecimiento constante que comenzó en el zona céntrica, continuó en el barrio Torre tanque y se transformó con los años en una estructura familiar caracterizada por la confianza y el conocimiento del mercado regional.
La propuesta de Sánchez Narvarte se destaca por brindar una solución inmobiliaria integral en un solo lugar. Quienes se acercan a la firma pueden resolver desde la compraventa y el alquiler de inmuebles hasta la gestión y administración de propiedades, asegurando un acompañamiento personalizado tanto para propietarios como para inquilinos. Asimismo, su área de desarrollo de proyectos urbanísticos continúa impulsando nuevas inversiones y unidades de negocio pensadas para acompañar la expansión de Tres Arroyos.
Desde su nuevo espacio, la firma invita a vecinos y clientes a proyectar sus metas inmobiliarias con la calidez de siempre y la solidez de más de 30 años de experiencia.
Información de contacto y atención
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Dirección: Reconquista 498, Tres Arroyos
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Horarios de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 15:30 a 19:00 hs.
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Teléfono: 2983-616717
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Web: sancheznarvarte.com
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Redes Sociales: Inmobiliaria Sanchez Narvarte (Instagram y Facebook)