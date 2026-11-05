Tres Arroyos se alista para albergar una destacada propuesta artística con la realización del certamen de danzas «Revolución Dance», un encuentro que promete reunir a bailarines, escuelas y academias locales y regionales en una jornada enfocada en la competencia, la formación y la integración cultural.

El evento se llevará a cabo en las instalaciones del Polideportivo Municipal en el horario de 12:00 a 16:00. Durante la jornada se presentarán cerca de 30 piezas coreográficas de variadas disciplinas, ofreciendo a los elencos participantes un espacio para visibilizar su trabajo y compartir propuestas creativas sobre el escenario.

Entre los principales incentivos de la jornada se destaca la posibilidad de acceder a plazas internacionales a través de ICD (International Cultural Dance). Quienes resulten seleccionados obtendrán la clasificación para representar a la región en una programación de workshops, muestras y certámenes previstos del 28 de abril al 3 de mayo de 2027 en la ciudad de Florianópolis, Brasil.

Asimismo, la organización confirmó la entrega de trofeos para los tres primeros puestos y la definición de la Super Copa a la coreografía de mayor puntaje general. La nómina de reconocimientos incluirá distinciones a la mejor academia, mejor técnica, bailarín, dúo, trío y un galardón especial a la mejor coreografía de adultos mayores.

Entradas y contacto

Las entradas anticipadas se encuentran disponibles hasta el sábado 7 de noviembre a través de Vanesa Beltrán, directora de la escuela de danza Cultura Caribe, al teléfono 2983 64-3726. También podrán adquirirse de manera directa en las boleterías del Polideportivo Municipal durante la jornada del domingo.