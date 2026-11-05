El Centro Municipal de Salud Dr. Ignacio Pirovano sumó un nuevo desfibrilador de última tecnología destinado al área Materno Infantil, una medida orientada a reforzar la seguridad del paciente y optimizar la capacidad de respuesta médica ante eventos críticos en recién nacidos y niños.

La compra del dispositivo se hizo efectiva a través de un esquema de financiamiento compartido: el intendente Pablo Garate aportó el 50% del valor total, mientras que la Comisión de Amigos del Hospital financió la mitad restante, revalidando la articulación entre la gestión pública y el compromiso institucional del vecindario.

Con este nuevo aparato, el servicio materno-neonatal cuenta con una herramienta fundamental para el abordaje de paros cardiorrespiratorios y arritmias complejas que exigen una intervención de urgencia. La incorporación se enmarca en el programa continuo de equipamiento y actualización tecnológica que lleva adelante la dirección del hospital público local.